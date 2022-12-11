11 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsmailağa Cemaati 6 yaşında çocuğa cinsel istismarı yok saymaya devam ediyor: İsmailağa hocası utanmadan tepki gösterenl

İsmailağa Cemaati 6 yaşında çocuğa cinsel istismarı yok saymaya devam ediyor: İsmailağa hocası utanmadan tepki gösterenlere küfretti

İsmailağa Cemaati, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşında evlendirmesi ve yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasının üzerini örtmeye çalışmaya devam ediyor. İsmailağa Cemaati’nden Hüseyin Çevik, istismarı yok sayarak, ortaya çıkan skandalın “İslam’a saldırı” olduğunu iddia etti.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 09:43
Takip Et

İsmailağa Cemaati 6 yaşında çocuğa cinsel istismarı yok saymaya devam ediyor: İsmailağa hocası utanmadan tepki gösterenlere küfretti

İsmailağa Cemaati 6 yaşında çocuğa cinsel istismarı yok saymaya devam ediyor: İsmailağa hocası utanmadan tepki gösterenlere küfretti
+
Aa
-

Babası tarafından 6 yaşında evlendirilen ve evliğinin ikinci gününde tecavüze uğradığı iddia edilen H.K.G olayını tüm Türkiye konuşmaya devam ediyor. Günlerdir Türkiye’nin gündeminde bulunan “6 yaşındaki gelin” konusu İsmailağa Cemaati’nden Hüseyin Çevik’in söz konusu olay ile ilgili değerlendirmelerinin ardından tekrardan alevlendi.

Konu ile ilgili tepki çeken değerlendirmelerde bulunan Çevik, şunları söyledi:

"6 yaşında çocuk, icazet törenindeki şeyle resim çektiriyor, "6 yaşında gelin oldu". Bununla alakalı çok güzel bir söz gördüm orası nokta noktalı da, orayı da söyleyeceğim, ama nokta noktalı söyleyeceğim. Diyor ki; Sakın çocuklarınıza küçükken gelinlik giydirip fotoğraf çektirmeyin, yarın bir gün nokta nokta çocukları kızınızı gelin zanneder, ne güzel bir söz değil mi? Nokta nokta çocuğunu anladınız siz. Bunlar haramın içinde boğulmuşlar.

"HAK İLE BATILININ SAVAŞI KIYAMETE KADAR SÜRECEK"

Youtube'a bir baktım trendlere, bu iftira haberleri iki üç tane trende girmiş izlenmesi de çok düşük, bizim bu haberin yalan olduğuna dair videomuz 200 bine yaklaştı trendlerde yok, bir baktım diğer iftira haberi 100 bin izlenmiş trendlerde. Her taraftan İslam'a saldırı var. Durmadı, durmayacaklar.

Hak ile batılının savaşı kıyamete kadar sürecek, tarafımızı iyi seçelim. Bak ben o videoyu çektiğim zaman o fotoğraflar çıkmamıştı, hani o aile ile röportaj yapıldı ya ben ondan habersizken o videoyu çektim, dedim ki ortada bir şey yok kimseye iftira atmayın."

Çevik’in söz konusu yayında bazı kişilere “nokta nokta çocuğu” diyerek sözü desteklemesi, sosyal medyada geniş tepki çekti.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hasan Emmi
11.12.2022 10:13
Bunlar cidden kendini Müslüman zannediyorlar ama derhal bu cemaatler kapatılmalı. Erkez kız farketmiyor. Çocuklara musallat oldular.  
 
mehmet yavuz
11.12.2022 10:12
Sahktekar sapıklar..  
 
Alper
11.12.2022 10:11
Arap geleneğini,İslam zannedenler,İslam'da din adamı sınıfı,Ruhbanlik olmadığını öğrenin.Bunlar din tüccarı.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
1
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
2
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
3
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
4
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
5
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
6
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
7
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İstanbul'da asayiş uygulaması: 392 gözaltı
﻿İstanbul'da asayiş uygulaması: 392 gözaltı
﻿İstanbul'da asayiş uygulaması: 392 gözaltı
﻿Evine hırsız giren vatandaşa site yönetiminden darp
﻿Evine hırsız giren vatandaşa site yönetiminden darp
﻿Evine hırsız giren vatandaşa site yönetiminden darp
﻿Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿‘Dur’ ihtarına uymadı, caddeyi savaş alanına çevirdi
﻿‘Dur’ ihtarına uymadı, caddeyi savaş alanına çevirdi
﻿‘Dur’ ihtarına uymadı, caddeyi savaş alanına çevirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.