İsmailağa Cemaati 6 yaşında çocuğa cinsel istismarı yok saymaya devam ediyor: İsmailağa hocası utanmadan tepki gösterenlere küfretti

Babası tarafından 6 yaşında evlendirilen ve evliğinin ikinci gününde tecavüze uğradığı iddia edilen H.K.G olayını tüm Türkiye konuşmaya devam ediyor. Günlerdir Türkiye’nin gündeminde bulunan “6 yaşındaki gelin” konusu İsmailağa Cemaati’nden Hüseyin Çevik’in söz konusu olay ile ilgili değerlendirmelerinin ardından tekrardan alevlendi.

Konu ile ilgili tepki çeken değerlendirmelerde bulunan Çevik, şunları söyledi:

"6 yaşında çocuk, icazet törenindeki şeyle resim çektiriyor, "6 yaşında gelin oldu". Bununla alakalı çok güzel bir söz gördüm orası nokta noktalı da, orayı da söyleyeceğim, ama nokta noktalı söyleyeceğim. Diyor ki; Sakın çocuklarınıza küçükken gelinlik giydirip fotoğraf çektirmeyin, yarın bir gün nokta nokta çocukları kızınızı gelin zanneder, ne güzel bir söz değil mi? Nokta nokta çocuğunu anladınız siz. Bunlar haramın içinde boğulmuşlar.

"HAK İLE BATILININ SAVAŞI KIYAMETE KADAR SÜRECEK"

Youtube'a bir baktım trendlere, bu iftira haberleri iki üç tane trende girmiş izlenmesi de çok düşük, bizim bu haberin yalan olduğuna dair videomuz 200 bine yaklaştı trendlerde yok, bir baktım diğer iftira haberi 100 bin izlenmiş trendlerde. Her taraftan İslam'a saldırı var. Durmadı, durmayacaklar.

Hak ile batılının savaşı kıyamete kadar sürecek, tarafımızı iyi seçelim. Bak ben o videoyu çektiğim zaman o fotoğraflar çıkmamıştı, hani o aile ile röportaj yapıldı ya ben ondan habersizken o videoyu çektim, dedim ki ortada bir şey yok kimseye iftira atmayın."

Çevik’in söz konusu yayında bazı kişilere “nokta nokta çocuğu” diyerek sözü desteklemesi, sosyal medyada geniş tepki çekti.