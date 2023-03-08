İsmailağa Cemaati bir vakıf daha kurdu. Altı yaşındaki çocuğa istismarla gündeme gelmişti

Cumhuriyet Devrimleri’nde kapatılan ve yasaklanan tarikatlar dernekler, kitapevleri ve vakıflar üzerinden örgütlenmeye devam ediyor.

Kadınlara yönelik fetvaları ve 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla gündeme gelen, son olarak “Sakarya’ya getirilen depremzede çocukları yurduna yerleştirildiği” iddia edilen İsmailağa tarikatı bağlantılı vakıflara bir yenisi daha eklendi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 3 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre Kardeş Eli Vakfı kuruldu.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'ın haberine göre; merkezi İstanbul olan, amacı “dezavantajlı gruplar için fırsat eşitliğini sağlamak, bilim ve teknoloji alanlarında gençlerin girişimciliğini arttırmak, teknolojinin doğru kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak” olarak belirtilen vakfın mal varlığı ise 200 bin lira olarak belirlendi.

Vakfın vakfedenleri arasında ise Kardeş Eli Derneği Genel Başkanı Ahmet Muhammedoğlu da bulunuyor. Söz konusu derneğin ve Muhammedoğlu’nun İsmailağa tarikatı ile bağlantılı olduğu biliniyor.

TÜRKİYE AYAĞA KALKMIŞTI

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucu başkanının kızını 6 yaşındayken 29 yaşında bir adamla imam nikahı ile evlendirdiği ortaya çıkmıştı. 7 yaşından itibaren cinsel istismara uğradığını belirten H.G.K.’nın 2012 yılında verdiği ilk şikayetin ardından açılan soruşturmanın üstü tartışmalı bir şekilde kapatıldı.

Genç kadının hukuk mücadelesi sonrası dava açıldı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı.