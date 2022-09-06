Bu da bu tarafın Haydar Dümen'i: Eşinle oynaşmak sünnettir. Maç başladı 1-0 oldu maçı bırakmayacaksın. Oynaşacaksın sünnettir!

İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik'in sohbetlerine katılanlara cinsel önerilerde bulundu.

Odatv'nin haberine göre, argo terimler kullanan Hüseyin Çevik, "Maç başladı. 1-0 olduğundan maçı bırakmayacaksın. Eşinle sevişmek sünnettir. Oynaşacaksın sünnettir" dedi.

Şarkıcı Gülşen hakkında söylediği sözlerle gündem gelen Hüseyin Çevik, "Ahlaksızlık almış başını gidiyor. Bugün şarkıcıların hepsi birbiriyle yarışıyor. Gülşen meselesini konuştuk geçen gün. Orada soyundu, burada soyundu, bayrak açtı rabbim onu hapse tıktı. Bir iki gün kaldı, neyse ne. Kaldı sonuçtu. O darlığı Allah ona gösterdi. Soyunmaya ne gerek var. Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete. Yüzünden piyasa yapamıyor musun da sahnelerde, kliplerde soyunuyorsun. El alemin adamını, sapığını yoldan çıkarıyorsun, utanmıyorsun. Ondan sonra ‘bu insanlar sapık’ diyorsunuz. ‘İmam hatipli sapık diyor’ bir de. Senden ala sapık mı var? Dertleri başka” ifadelerini kullandı.



Hüseyin Çevik'in daha önce verdiği sohbetlerin konuları ise şöyle: