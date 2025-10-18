İsmailağa Cemaati'nde 'hoca' olarak bilinen İsmail Hünerlice daha önce rüyasında Hz. Muhammed’i gördüğünü söylemiş ve “Hz. Ebubekir bana 'huhhh' yaptı” demişti.

İsmail Hünerlice bu kez kadınları hedef alan açıklamalarıyla tepki çekti.

Hünerlice kadınların üniversite okumasına “Haram” derken kıyamet günü “Fizik kurallarını söyle bakalım” diye soru sorulmayacağını öne sürüp bilim çalışmaları için de “Farz değil tercihen” dedi.

İsmail Hünerlice’nin kadınların üniversite okumasına ve iş hayatında yer alıp çalışmasına karşı çıkan sözlerine sosyal medyadan tepkiler yükseldi.