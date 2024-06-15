İsmailağa liderini camekanlı odaya koyup sergilediler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsmailağa liderini camekanlı odaya koyup sergilediler

İsmailağa cemaati, kendilerine lider seçtikleri Ahmet Fikri Doğan’ı camekanlı odaya koyup sergiledi.

Halk arasında Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile yaşadıkları tartışmalarla gündem olan İsmailağa Cemaati’nde yine gündem yaratacak bir olay yaşandı.

İsmailağa cemaati, eski cemaat liderleri Hasan Kılıç’ın vefatından sonra, kendilerine lider seçtikleri Ahmet Fikri Doğan’ı camekanlı odaya koyup sergiledi.

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CAMEKANLI ODAYA KOYUP SERGİLEDİLER

İsmailağa Camii’nde kaydedilen görüntülerde, İsmailağa cemaati lideri Fikri Doğan, camekanlı bir odaya koyulup kendisini görmeye gelen müridlere sergilendi.

Videoda Fikri Doğan’ı görmeye gelen müridlerin uzun kuyruklar oluşturarak Doğan’ı selamladığı görülüyor.

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Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan video gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları videoda yaşanan görüntüler sonrası Atatürk’ün getirdiği inkılapların ne kadar doğru ve yerinde olduğunu belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,

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NE OLMUŞTU?

İsmailağa cemaatinin lideri Hasan Kılıç 23 Nisan 2024 tarihinde 93 yaşında hayatını kaybetti.

İsmailağa Cemaati ile tüm bağları koparılan Cübbeli Ahmet Hoca, Kılıç’ın cenaze töreni öncesi Denizli vekili İbrahim Uslu’yu şeyh olarak ilan ettiklerini açıkladı.

Cemaatten atılan Cübbeli Ahmet’i dinlemeyen İsmail Ağa cemaati, Hasan Kılıç’ın vefatı sonrası yeni liderinin Fikri Doğan olduğunu açıkladı. Cübbeli Ahmet, İsmailağa cemaati'nin yeni lider olarak tayin ettiği Fikri Doğan’a tabi olmadıklarını Doğan'ın 'Fetö'cüler tarafından desteklediğini iddia etti.

Öte yandan Cübbeli Ahmet, İsmailağa Tarikatı'nın İslam'a ve müslümanlara zarar verdiğini söyleyerek hakkını helal etmediğini açıkladı.

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