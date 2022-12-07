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  • İsmailağa şeyhinin kızını 6 yaşında evlendirdiği ortaya çıkmıştı: Cinsel istismara maruz bırakılan çocuğun gelinlikli fo

İsmailağa şeyhinin kızını 6 yaşında evlendirdiği ortaya çıkmıştı: Cinsel istismara maruz bırakılan çocuğun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Cinsel istismara maruz bırakılan H.K.G.'nin 6 yaşındayken gelinlik giydirildiğini kanıtlayan fotoğraflar ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 02:39
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İsmailağa şeyhinin kızını 6 yaşında evlendirdiği ortaya çıkmıştı: Cinsel istismara maruz bırakılan çocuğun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı

İsmailağa şeyhinin kızını 6 yaşında evlendirdiği ortaya çıkmıştı: Cinsel istismara maruz bırakılan çocuğun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı
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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikâyetçi oldu.

6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlatıyor.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayı ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan ile Halk TV ekibi, H.K.G.'nin 6 yaşındayken gelinlik giydirilmiş fotoğraflarına ulaştı.

Çocuğun 1998 yılında dünyaya geldiğini aktaran Soykan, babası Gümüşel'in tarikatın liderlerinden olduğunu söyledi ve şunları aktardı:

“Yusuf Ziya Gümüşel ve ailesinin oturduğu dairenin karşısında 29 yaşındaki tarikat mensubu Kadir İstekli oturuyor. Çocuk 6 yaşına geldiğinde ona bir gelinlik giydirip 29 yaşındaki adamla imam nikahı kıyıyorlar.

Kadir İstekli o çocuğu alıp fotoğraf stüdyosuna götürüyorlar. Babası Kadir İstekli'nin yanına gönderiyor. Bunların hepsi iddianamede var. Çocuk yıllar sonra şikayetçi olacak biz onları anlatıyoruz.

Çocuk anlatıyor; bir gün sonra beni Kadir'in evine gönderdiler, orada istismara uğradım. Ve Kadir İstekli diyor ki: Bu bir oyun, sen benim karımsın, ben senin kocanım.”

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