Tarikat üyesi il jandarma komutanı ile konuşarak festivali iptal ettirmiş

İsmailağa tarikatı üyesi Erdem Özveren, katıldığı bir toplantıda Van'da yapılacak bir konser etkinliğini nasıl iptal ettirdiğini anlattı.

'Bizim gayemiz sinekle uğraşmak değil, bataklığı kurutmak'

Konser iptali ile ilgili jandarma komutanı ile görüştüğünü iddia eden Özveren, 'güvenlik önlemlerini iptal ederseniz festivali yapmaları zorlaşır dedim' dedi.

Buna rağmen konser etkinliğini düzenlemek için sanatçıların fedakarlığı sayesinde güvenlik önlemlerini sağlamak için istenilen paranın toplandığını belirten Özveren, '2 kişinin imzası gerekiyor, vali bey imzalamayacağım dedi ancak imzaladı. Allah razı olsun il jandarma komutanımız imza atmayınca bu festival yapılmıyor' dedi.