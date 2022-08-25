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Tarikat üyesi il jandarma komutanı ile konuşarak festivali iptal ettirmiş

İsmailağa tarikatı üyesi Erdem Özveren Van il jandarma komutanı ile konuşarak bir festivali nasıl iptal ettirdiğini anlattı.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 23:46
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İsmailağa tarikatı üyesi Van il jandarma komutanı ile konuşarak bir festivali nasıl iptal ettirdiğini anlattı

Tarikat üyesi il jandarma komutanı ile konuşarak festivali iptal ettirmiş
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İsmailağa tarikatı üyesi Erdem Özveren, katıldığı bir toplantıda Van'da yapılacak bir konser etkinliğini nasıl iptal ettirdiğini anlattı.

'Bizim gayemiz sinekle uğraşmak değil, bataklığı kurutmak'

Konser iptali ile ilgili jandarma komutanı ile görüştüğünü iddia eden Özveren, 'güvenlik önlemlerini iptal ederseniz festivali yapmaları zorlaşır dedim' dedi.

Buna rağmen konser etkinliğini düzenlemek için sanatçıların fedakarlığı sayesinde güvenlik önlemlerini sağlamak için istenilen paranın toplandığını belirten Özveren, '2 kişinin imzası gerekiyor, vali bey imzalamayacağım dedi ancak imzaladı. Allah razı olsun il jandarma komutanımız imza atmayınca bu festival yapılmıyor' dedi.

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Fatih übeyli
26.08.2022 13:02
Ful destek Tam destek ,ALLAH in kanunlarının geçmediği yer lanetli yerdir ...  
 
Selim Demir
26.08.2022 11:39
Allah gavurluk peşinde olan köhne Batı uşaklarına fırsat vermesin  
 
Necla aslan
26.08.2022 10:03
Eğer festivaller fuhuş alanına donuyorse tabiki yasak edilmesinden yanayız İsmailaga cemaati de ehlisunnet bir cemaatir yani dovru ittikad üzerinedir onlara saygı göstermek lazım  
 
TÜM YORUMLAR (25)
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