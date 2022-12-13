Abdurrahman Dilipak 6 yaşında evlendirilen kız için FETÖ gibi konuştu. ''Hipnozla konuşturuluyor'' dedi

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kendi kızını 6 yaşında dini nikahla evlendirerek zincirleme istismara maruz bırakmıştı. Bu olay Türkiye’nin gündemine oturdu.

Yeni Akit’ten ayrılan ve yazılarına Habervakti’nde devam eden Abdurrahman Dilipak, katıldığı programda Bülent Deniz'in sorularını yanıtladı.

6 yaşında evlendirilen cinsel istismara maruz kaln H.K.G. ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Dilipak, istismara maruz kalan H.K.G'nin hipnozla kişiliğinin bozulmuş olabileceğini iddia etti.

Dilipak şunları dedi:

Birileri bunu istismar ediyor. O aileye, kadına yazık. Hangi psikolojik şartlarda, LGBT lobisinin elinde oyuncak olmuşsa bir kadın, hipnozla kişiliği değiştirilmişse. Bu kadın kendisi öne çıkıp bir şey söylemiyor. Annenin, abinin tanıklığını gördük.

Kalkancı operasyonu gibi operasyon. Kalkancı'yı devlet örgütledi. Senaryosunu yazanlar bir tanesi Kanada'da haham. Bir tanesi de travesti Sisi.

Oradaki asıl oğlan da Emire Kalkancı. Araştırsınlar. İsmailağa Cemaati'nin içinden örgütlenmiş yapıymış. Yok canım.

Maskaralık devam ediyor. Devlet de bunun gerçeğini açıklasın. Kalkancı'nın halifesi kim. Zülfüyare dokunur.

FETÖ DE KAYSERİ'DE İNSANLARI "HİPNOZLA İŞKENCE YAPTILAR" DİYEREK YAKMIŞTI

Dava kamuoyunda "Hipnozla işkence" davası olarak biliniyor. Kayseri'de 2009 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın elektronik yazışma sistemine girdikleri iddiasıyla 3 astsubayın hipnozla ifadeleri alındığı iddia edilmişti.

Emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, 2009'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcısı olduğu dönemde, Kayseri'de "Fetullah Gülen Grubu" diye bilinen oluşumla ilgili soruşturma yürütmüş, Hava Kuvvetleri Komutanlığının elektronik yazışma sistemine girdikleri ve bazı TSK personelini sözde "Ergenekon yapılanması" içerisinde göstermek amacıyla sahte emirler ürettikleri iddiasıyla 3 astsubay hakkında soruşturma açmıştı.

Astsubayların tutuklanmasından yaklaşık 9 ay sonra Ahmet Zeki Üçok, bu soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17 Nisan 2012'de Üçok hakkında işkence suçundan verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay 8. Ceza Dairesince onanmıştı. Onama kararını veren heyet üyeleri arasında, FETÖ'den yargılandığı davada 12 yıl hapis cezası alan eski Yargıtay üyesi Muzaffer Karadağ da yer almıştı. Üçok'un başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti. 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dava konusu suçun Üçok'un askeri personel olduğu dönemde gerçekleşmesi nedeniyle dosyanın Askeri Yargıtay'a gönderilmesine hükmetmişti. Üçok'un itirazı üzerine Yargıtay, yeniden yargılamada Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğuna karar vererek dosyayı geri göndermişti. Bunun üzerine yapılan yargılamada Üçok, delil yetersizliğinden beraat etmişti.

NE OLMUŞTU

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi evlendirdiğinin ortaya çıkması Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarının 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tv5 programına katılan H.K.G.’nin abisi Muhammed Ziya Gümüşel, kardeşinin evden ayrılmadan kısa bir süre önce sosyal medya aracılığıyla bir kadından yardım alma çabasını “Kardeşim bazı yönlendirmeler ile beraber bazı bir takım grup arkadaşlıkları gibi bazı görüşmelerine şahit olduk” olarak değerlendirdi.

Abi Gümüşel, H.K.G.’nin yardım bulma çabasını fark etmelerinin ardından o zaman 22 yaşında olan H.K.G.’nin telefonuna el koyduklarını itiraf etti.

Gümüşel, çıkan haberlerin kurgu olduğunu iddia ederek, "ilişkiye girmeye fiziksel olarak müsait olmayan bir bayan evlenmesini... İslamiyet kesinlikle bunu yasaklamıştır. 6 yaşında bir çocuğu evlendirdiniz demek bu canice bir iftiradır” açıklamasında bulundu.

Muhammed Sıddık Gümüşel, kendisinden 2 yaş küçük olan kardeşinin yaşadığı istismar için “6 yaşında istismar edilseydi, bizim bundan haberimiz olurdu değil mi? Beraber büyüdük biz” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

14 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN KEMİK TESTİNE GÖNDERİLDİ

H.K.G.'nin o dönem 14 yaşında olduğunun MERNİS kayıtları ve Özel hastanedeki doğum raporundan açıkça belirtilmesine rağmen kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edildiği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda mağdurun 21 yaşında olduğunun bildirilmesi üzerine kovuşturmaya yer yoktur kararı verildiği belirtilmiş.

Bugün Sağlık BakanI Fahrettin Koca açıklama yaparak raporu veren doktor hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

30 OCAK'TA İLK DURUŞMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacağı bildirilmişti. Ancak karar değiştirildi. İlk duruşma 30 Ocak'ta görülecek.