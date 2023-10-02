İsmailağa'da kavga. Cübbeli Ahmet tarikat hocasını hedef aldı

Kamuyounda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen ve İsmailağa'nın etkili isimlerinden biri olan Ahmet Mahmut Ünlü, bu defa vites yükseltti.

"Cübbeli" 24 Eylül 2023'teki "Haftalık Sohbet"inde, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve İsmailağa hocalarından olan Mahmut Eren'i hedef aldı.

Aydemir'in kurduğu "Tarih Okulu" üzerinden söz konusu isimlere tepki gösteren Ünlü'nün, sohbetinde Eren'in ismini ise telaffuz etmekten çekindiği görüldü.

Aydemir'e 'hadis' üzerinden de yüklenen 'Cübbeli' şunları söyledi:

"Tarih Okulu'na İsmailağa hocalarından, en başında bulunanlardan biri var. O da oraya üye olmuş, ders veriyor. Kimlerle berabersin? Geçen sene vakıf oldum, dedim, 'Şimdi karıştırmayalım, belki tövbe ederler' ama yok. Yine İsmailağa'nın en meşhur hocası, Aydemir ve Görmez'le orada. Bir Mehmet Görmez'in bulunduğu ortama adam da bakacak sarıklı, cübbeli, meşhur da bir adam. Mahmut Efendi hazretlerinin yakınlarından. Dolayısıyla demek ki buradaki hocalar sağlam. O da girecek oraya. Tamam o hoca efendi belki yanlış bir şey konuşmayacak ama orada 30 kişinin zehrine maruz bırakacak. Vallahi bu kafayla bir yere varamazsınız. Hemen tövbe etmeniz lazım."