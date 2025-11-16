Vatandaşın gündeminde, iktidarın 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak adlandırdığı TOKİ'nin öncülüğündeki 500 bin sosyal konut projesi var.

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Fatih Kalender, projeye yönelik bazı iddialarda bulundu.

Yetkililer ile görüştüklerini ifade eden Kalender, verdikleri "fetva" ile bazı taleplerin projede karşılık bulduğunu belirtti.

Kalender, "Her 6 ayda bir memura gelecek zam oranına bakılarak idarece tespit edilen bir artıştan bahsediliyordu. 'TOKİ tek taraflı artırabilir' yetkisi veriyordu sözleşme. Biz bunun bir tabanının, sınırının olması gerektiğini söyledik. Uzun vadeli bir sözleşme. 'Memura gelen zammı tavan kabul etmeyelim. Enflasyonu baz alalım. Enflasyonu aşmamak kaydıyla tabirini getirsek olur mu?' dediler. Biz de bunu kabul ettik" dedi.

Açıklamasında Kalender, "İkinci mesele de hak sahibinin oturmayıp başkasını oturtması veya kiraya vermesi durumunda tek taraflı sözleşmenin feshedilmesiydi. Bu da mağduriyet oluşturacaktı. Tabii uzun vadeli bir sözleşme. Bu konuda da değişiklik yapılacağı söylendi. Biz de bunun caiz olacağını söyledik" ifadelerini kullandı.