İsmailağa'nın şehyi koku sürüp sokağa çıkan kadının zina etmiş sayılacağını söyledi

İsmailağa Cemaatine bağlı olan ŞifaDer’in hocası Adnan Bilaç, sosyal medyada yayılan bir konuşmasında kadınların koku sürüp dışarı çıkmasının zina etmekle aynı olduğunu söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsmailağa'nın şehyi koku sürüp sokağa çıkan kadının zina etmiş sayılacağını söyledi

Neredeyse her gün sosyal medyada yayılan sözde hocaların skandal söylemlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu defa Adnan Bilaç isimli şahsın videosu sosyal medyanın dilinde.

İsmailağa Cemaatine bağlı olan ve Ankara’nın Keçiören ilçesinde faaliyetlerini sürdüren ŞifaDer’in hocası Adnan Bilaç, verdiği bir vaazda kadınların koku sürüpte dışarı çıkmasının zina ile eş değer olduğunu söyledi.

Bilaç’ın skandal ifadesi şu şekilde: “Kadının koku sürülmesi asla caiz değildir. Bir kadın koku sürünüp çıkarsa başka adama hissettirirse zina etmiş sayılır diyor peygamberimiz”

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