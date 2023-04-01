İsmailağa’nın sosyal medya müridinden skandal Atatürk paylaşımı. Kilimi seccade yaptılar Atatürk’e düşmanlıkta sınır tanımadılar

Editör: Oğuz Ok



13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraf çekildiği esnada ayağının altında seccade yer alması, AKP’li trolleri hareketlendirdi.



Sosyal medyanın bir numaralı trollerinden, her defasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine hakaretlerde bulunan İsmailağacı Erdem Özveren, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e düşmanlıkta yine sınır tanımadı.







ATATÜRK DÜŞMANLIĞINDA SON NOKTA

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ayağının altında seccadeyle poz vermesi üzerinden Atatürk’ün 1925 yılında Kastamonu’da mareşal üniformasıyla kilim üzerinde poz vermesini bir tutan Özveren, “Seccadeye ayakkabı ile basmanın manası… Sizin iman edip secde ettiğiniz; bizim ayaklarımızın altındadır...” notunu düştü.



Tvitine çok sayıda tepki yanıtı gelen Özveren, “Erdem ne eşşek adamsın ya” yanıtını gizlediği görüldü.







KONSERLERİ YASAKLATMIŞTI

Özveren’in başkanlığını yaptığı “Müdafaa-i İslam Hareketi” adlı oluşum, geçtiğimiz yaz çok sayıda müzik festivalini iptal ettirmişti.



Özveren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Valiliği ‘Milyon Fest’ isimli ahlâksız festivali iptal etti. Böylelikle Eskişehir'de kamuoyu oluşturup sonuç aldığımız ve emsal karar yygulanan 14. etkinlik oldu.” notunu düşmüştü.





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