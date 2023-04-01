1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsmailağa’nın sosyal medya müridinden skandal Atatürk paylaşımı. Kilimi seccade yaptılar Atatürk’e düşmanlıkta sınır tan

İsmailağa’nın sosyal medya müridinden skandal Atatürk paylaşımı. Kilimi seccade yaptılar Atatürk’e düşmanlıkta sınır tanımadılar

Geçtiğimiz yıl festival iptallerinin merkezinde yer alan İsmailağcı, AKP'li troll Erdem Özveren, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i bir tuttu!

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 14:52
Takip Et

İsmailağa’nın sosyal medya müridinden skandal Atatürk paylaşımı

İsmailağa’nın sosyal medya müridinden skandal Atatürk paylaşımı. Kilimi seccade yaptılar Atatürk’e düşmanlıkta sınır tanımadılar
+
Aa
-

Editör: Oğuz Ok

13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraf çekildiği esnada ayağının altında seccade yer alması, AKP’li trolleri hareketlendirdi.

Sosyal medyanın bir numaralı trollerinden, her defasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine hakaretlerde bulunan İsmailağacı Erdem Özveren, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e düşmanlıkta yine sınır tanımadı.



ATATÜRK DÜŞMANLIĞINDA SON NOKTA
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ayağının altında seccadeyle poz vermesi üzerinden Atatürk’ün 1925 yılında Kastamonu’da mareşal üniformasıyla kilim üzerinde poz vermesini bir tutan Özveren, “Seccadeye ayakkabı ile basmanın manası… Sizin iman edip secde ettiğiniz; bizim ayaklarımızın altındadır...” notunu düştü.

Tvitine çok sayıda tepki yanıtı gelen Özveren, “Erdem ne eşşek adamsın ya” yanıtını gizlediği görüldü.



KONSERLERİ YASAKLATMIŞTI
Özveren’in başkanlığını yaptığı “Müdafaa-i İslam Hareketi” adlı oluşum, geçtiğimiz yaz çok sayıda müzik festivalini iptal ettirmişti.

Özveren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Valiliği ‘Milyon Fest’ isimli ahlâksız festivali iptal etti. Böylelikle Eskişehir'de kamuoyu oluşturup sonuç aldığımız ve emsal karar yygulanan 14. etkinlik oldu.” notunu düşmüştü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
2
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
3
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
4
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
5
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
6
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
7
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Tadilat yapılan bina yandı
﻿Tadilat yapılan bina yandı
﻿Tadilat yapılan bina yandı
﻿Papa hastaneden taburcu oldu
﻿Papa hastaneden taburcu oldu
﻿Papa hastaneden taburcu oldu
﻿Ramazan ayında cami musluksuz kaldı
﻿Ramazan ayında cami musluksuz kaldı
﻿Ramazan ayında cami musluksuz kaldı
﻿Rüyada atölye görmek ne demek?
﻿Rüyada atölye görmek ne demek?
﻿Rüyada atölye görmek ne demek?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.