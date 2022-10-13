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Daha önce ‘eşinle oynaşmak sünnettir' çıkışıyla gündem olmuştu! İsmailağa’ya yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik: Banyoya girerken donunu sıyırırsan cinlere naklen yayın yaparsın

İsmailağa tarikatına yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik, cinlerle ilgili yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 02:40
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İsmailağa’ya yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik: Banyoya girerken donunu sıyırırsan cinlere naklen yayın yaparsın

Daha önce ‘eşinle oynaşmak sünnettir' çıkışıyla gündem olmuştu! İsmailağa’ya yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik: Banyoya girerken donunu sıyırırsan cinlere naklen yayın yaparsın
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İsmailağa tarikatına yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik'in Youtube kanalında yayınladığı bir videoda banyoda nelerin yapılacağına ilişkin sözleri dikkat çekti.

Çevik, daha önce kadınları hedef alan açıklamalar da bulunmuş, "Eşinle oynaşmak sünnettir, efendimiz eşleriyle oynaşıyordu" sözleri tepki çekmişti.

Çevik, şimdi de cinlerle ilgili konuştuğu bir videoda, “Banyo cinlerin mekanı. Sen banyoya girdiğinde donunu sıyırdığın zaman cinlere naklen yayın yapıyorsun kardeşim” ifadelerini kullandı.

Dua okuyarak banyoya girildiğinde cinler sizi izlemez diyen Çevik, “O zaman şifre girer cinlere. O zaman canlı yayın kesiliyor. O duayı okumadan izlersen cinler çekirdek çitleyip izliyor seni” dedi.

Videoda dikkat çeken o sözleri Çevik, TikTok'da da paylaştı.

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Zehra
13.10.2022 03:12
Din adamı geçinen bu adamların, bunların peşine takılanların sayısı günden güne artıyor. Sebebi tarikatları, cemaatleri kendileri için oy deposu gören siyasiler. 21. y.y. da ülkemizin düştüğü durum.  
 
Zehra
13.10.2022 03:12
Din adamı geçinen bu adamların, bunların peşine takılanların sayısı günden güne artıyor. Sebebi tarikatları, cemaatleri kendileri için oy deposu gören siyasiler. 21. y.y. da ülkemizin düştüğü durum.  
 
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