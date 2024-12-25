İsmet İnönü vefatının 51'inci yılında memleketi Malatya’da anıldı

Kapalı Çarşı üzerinde bulunan İnönü Anıtı önünde yapılan törende, anıta; Malatya Valiliği, 2. Ordu Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, CHP Malatya İl Başkanlığı ve MHP Malatya İl Başkanlığı tarafından çelenk koydu, daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Anma programına; Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ramazan Ayhan ile askeri ve mülki erkan, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile öğrenciler katıldı.