İsmet Taşdemir "Ana iskeletimizi koruyacağız"

Trendyol 1.Lig'in şampiyonu Kocaelispor, pazar günü Boluspor ile oynanacak maç için hazırlıklarını Körfez Brunga Tesislerinde gerçekleştiriyor. Antrenman öncesinde Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kocaelispor'un 59. yılını kutlayan Taşdemir, "Böyle bir günden önce şampiyonluğu kutlamak çok anlamlı oldu. Nice başarılı 59 yıllara diyorum. Her geçen yıl bu doğum gününü çok daha güzel, çok daha başarılı, çok daha hedefe giden bir takım, camia olarak yoluna devam etmesi dileğiyle. İyi ki Kocaelispor var" diye konuştu.

"SON ÜÇ MAÇIMIZA AYNI CİDDİYETLE HAZIRLANACAĞIZ"

16 yıldır hasreti hep beraber dindirdiklerini belirten Taşdemir, "Bu kent, bu camia hak ettiği yere geldi, zamanında çok çile çektiler. Dolayısıyla bundan sonra inşallah süper ligde de en güzel günleri yaşamak bu kentin, bu camianın hakkı. Burayı bitirdikten sonra 3 maçımız var. Şu anda şampiyon olarak bitirmeyi de garantiledik. Dolayısıyla da kalan bu 3 maçı da antrenman maçı diye görmeyeceğiz. Çıkacağız elimizden geleni yapacağız.

Erokspor'da da bence onu yaptık. Bence maç akşamı şampiyonluklarını kutlamadığına rağmen ertesi gün iyi reaksiyon verdi, iyi oynadılar. Talihsiz goller dedik ve çok da gol kaçırdık. Son 3 maçımızda aynı ciddiyetle çıkıp hazırlanacağız. Rotasyon tabii ki olacaktır ama büyük ölçüde olmayacaktır. Ana iskeletimizi koruyarak parça parça değişiklikler olabilir. 3 maçımızı hem oyuncu kardeşlerim kendilerine yakışır hem de camiamıza yakışır şekilde mücadele ederek bitirmenin gayreti içinde olacak" şeklinde konuştu.

