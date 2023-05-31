İsmet Taşdemir tura odaklandı

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.

İsmet Taşdemir tura odaklandı

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor mağlubiyetinin ardından işlerinin daha bitmediğini ve turu geçmek istediklerini kaydetti.

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"
Önemli ve anlam yüklü bir maç oynadıklarını anlatan Taşdemir, "Maça dengeli başladık. Bence talihsiz bir gol yedik. İkinci yarıda iyi pozisyonlar bulduk. Bunu bu sezon çok fazla söyledim ama oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün bir kere daha gurur duydum. Eşleşmenin ilk yarısı bitti. İkinci yarı kendi evimizde olacak ve ona hazırlanacağız. Hak ettiğimize inandığımız turu geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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