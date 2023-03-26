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İsmet Taşdemir: Bu puan bize iyi geldi

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taşdemir "Üç haftanın sonunda mağlubiyetlerin serisini kırdığımız için 'bu puan bize iyi geldi' diyebilirim" dedi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 17:19
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İsmet Taşdemir'den flaş açıklamalar

İsmet Taşdemir: Bu puan bize iyi geldi
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Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kalan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, üç haftanın sonunda mağlubiyet serisini kırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, özellikle son haftalarda istedikleri oyunu sergilemekte zorlandıklarını ifade etti.

Bugün hoca değişikliğinden sonra çok daha farklı reaksiyon gösteren bir rakiple oynadıklarını ifade eden Taşdemir, "Oyuna çok da iyi başlayamadık ama 10 kişi kaldıktan sonra bütün kafamızda kurduğumuz düzen ve planımız değişti. Ona göre farklı bir düzen uygulamak zorunda kaldık." dedi.

Takımın 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi oynadığına dikkati çeken Taşdemir, "Takım iyi reaksiyon verdi. Düşündüğümüz gibi de oldu. Derdimiz iyi kapanıp pozisyona girmekti. Bunu da başardık ama bulduğumuz pozizyonları da atamadık. Son dakikalada yiyebilirdik. Üç haftanın sonunda mağlubiyetlerin serisini kırdığımız için 'bu puan bize iyi geldi' diyebilirim. Bundan sonraki maçlarda birazcık daha eski oyunumuzu oynamaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

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