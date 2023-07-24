İsmi aynı olan kuzenleri ölüm de ayıramadı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde biri 13, diğeri 16 yaşında olan İbrahim Halil Artut adlı aynı isme sahip kuzenler sulama kanalında boğularak öldü.

KAYNAK: İHA
İsmi aynı olan kuzenleri ölüm de ayıramadı

İHA'nın haberine göre, Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için sulama kanalına giren biri 13, diğeri 16 yaşında olan İbrahim Halil Artut adlı aynı isme sahip kuzenler, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerinden itibaren sürdürülen çalışmaların ardından kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Çocukların cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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