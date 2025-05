İsmi sır gibi saklanan sanatçı İstanbul’daki büyük vurgunu açıkladı! “AKP’li 2 belediye için faturasız konser verdim”

Ünlü yazar Can Ataklı, bir sanatçının “açık tanık olurum” diyerek, AKP’li iki belediyede yaptığı konserin faturası çıkarılmadan elden parayı aldığını iddia etti. Sanatçı, “Ben her iki gösteriden sonra 30’ar bin liramı elden aldım. Benden fatura istemediler, zarf içinde para verdiler. Sonuçta ben alacağım paraya bakacağım için fazla dert etmedim, ama şimdi olur olmaz her şeyi rüşvet alınmış verilmiş, yolsuzluk yapılmış gibi gösteriyorlar bu ağrıma gitti” dedi.

CAN ATAKLI’YA GİZLİ TANIK GELDİ

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının nedenlerinden biri ‘gizli tanık’ ifadeleri olmuştu. Ünlü yazar Can Ataklı, bir sanatçının kendisine “Eğer üzerine gitmeye karar verirlerse öyle gizli falan da değil açık tanık olurum” dediğini aktardı.

AKP’Lİ İKİ BELEDİYEDE FATURASIZ KONSER İDDİASI

Ataklı’ya konuşan sanatçı, AKP’li Güngören ve Esenler Belediyesi’nin açık hava gösterileri için 30 bin TL’ye anlaştığını iddia ederken, paranın tamamını faturasız bir şekilde elden aldığını öne sürdü. Can Ataklı’ya konuşan sanatçının iddiası ise şu şekilde oldu;

“BENDEN FATURA İSTEMEDİLER, ZARF İÇİNDE PARA VERDİLER”

“Nasıl oldu ama ben de bilmiyorum hem Güngören hem de Esenler’in AKP’li belediye başkanları benden halka açık bir gösteri yapmamı istediler. Ben her iki gösteriden sonra 30’ar bin liramı elden aldım. Benden fatura istemediler, zarf içinde para verdiler. Sonuçta ben alacağım paraya bakacağım için fazla dert etmedim, ama şimdi olur olmaz her şeyi rüşvet alınmış verilmiş, yolsuzluk yapılmış gibi gösteriyorlar bu ağrıma gitti.”

“BUNU CHP’LİLERE İLETTİM”

“Yolsuzluk” iddiasında bulunan sanatçı, “Aslına bakarsanız benden fatura istemeden ve bir belge imzalatmadan para vermeleri de bir tür yolsuzluk değil mi, bunu CHP’lilere ilettim, gerekirse adımı da ortaya koyarak ve hatta kendimi de yakarak bunları çıkar anlatırım. Madem basit ve ne olduğu bile belli olmayan olaylardan yola çıkarak bir yolsuzluk soruşturması yapılıyor o zaman CHP’li olmayan belediyeler de incelensin” dedi.