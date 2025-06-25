İSMMMO’da yeni dönem: Erol Demirel liderliğinde yönetim belli oldu! Kimler hangi koltukta?

Türkiye’nin en büyük akademik meslek odalarından olan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda (İSMMMO), 14 - 15 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul’un ardından oluşan yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda İSMMMO’nun yeni Yönetim Kurulu, görev dağılımını yaptı.

Erol Demirel’in başkanlığındaki İSMMMO’da Mahmut Şahin Başkan Yardımcısı, Halim Bursalı Oda Sekreteri, Yalçın Sütütemiz ise Oda Saymanı olarak görev yapacak. Yönetim Kurulu Üyeleri ise, Özlem Gül Er, Mustafa Gün, Hakan Ustabaş, Mehmet Ata, Mehmet Altınordu isimlerinden oluşuyor.

DENETLEME KURULU BAŞKANI ALİ EKBER ÖZKAN OLDU

İSMMMO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre; Denetleme Kurulu’nun Başkanı Ali Ekber Özkan olurken, üyeler Esra Tamtürk ve Yasin Sezgin’den oluştu. Disiplin Kurulu’nun Başkanı Metin Gökdağ, üyeler ise Volkan Karakoç, Serap Gültekin, Savaş Çakır ve Ayşe Demirhan olarak belirlendi.