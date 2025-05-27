İSO 500 Listesi’nde yer alan Eskişehirli firmalara tebrik!

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan listeye göre, 2024 yılı için "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında yer alan isimler belli oldu. Bu önemli sıralamaya Eskişehir'den de firmalar girdi.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'den İSO 500 listesine giren firmaları tebrik ederek, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: