İsot salçası nasıl yapılır? İsot salçası tarifinin malzemeleri neler?

İsot biberinden yapılan isot salçası yöresel bir lezzettir. Çiğköfte gibi yemeklere renk ve tat katması için kullanılan isot salçası tarifini sizler için derledik. Peki, isot salçası nasıl yapılır? İsot salçası tarifinin malzemeleri neler?

İşte isot salçası tarifi…

İSOT SALÇASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 5 kilogram isot biber

- 500 gram acı sivri biber (Dilediğiniz miktarda olabilir.)

- 3 yemek kaşığı kaya tuzu

İSOT SALÇASI NASIL YAPILIR?

Biberlerin saplarını ve çekirdeklerini iyice ayıklayın. Hepsini iyi parçalar halinde doğrayıp aralarına kaya tuzu serperek tencereye aktarın. Az miktarda sıcak su eklediğiniz malzemelerin tencerenin kapatıp 20 dakika kadar pişirin.

Suyunu süzdüğünüz biberlerin posasını tel süzgeçten geçirin ya da biberleri el blender’ı ile püre haline gelene kadar çekin.

Ardından biber püresini kurutmaya başlayın. Bunun için tuz eklediğiniz salçanızı geniş tepsilere koyup güneşte ya da fırında kurutabilirsiniz.

Bir başka yöntem de salçayı bir tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kısık ateşte suyu buharlaşana kadar pişirmektir.

Kavanozlara aktardığınız salçaların kapaklarını sıkıca kapatın. Salçalarınızı güneş almayan bir yerde saklayın. Kapağını açtığınız salçayı buzdolabına kaldırın.