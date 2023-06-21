İsotun damarlara zararı var mı

Doğu ve Güneydoğu illerimizde sıklıkla kullanılan isot tam bir damar vantuzu. İşte isotun insana faydaları.

İsotun damarlara zararı var mı

Baharatı seven bir toplumuz. İsotta bunlardan biri. Ülkede en çok tüketilen baharatların başında geliyor. İşte isotun yararları…

ŞEKER HASTALARINA TAVSİYE EDİLİYOR

İsot kandaki şeker oranını dengeleyerek yükselmesini ya da düşmesini engeller. Bu yüzden şeker hastaları da rahatlıkla tüketebiliyor. İsot metabolizmayı hızlandıran bir baharat. Bu nedenle kilo vermek isteyenler için vazgeçilmez bir nimet...

KANSER HÜCRELERİNİ BOMBALIYOR

Bağışıklık sistemini güçlendirerek sindirimi kolaylaştıran isot, kemik gelişimine de yardımcı oluyor. İsotun vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olan isotun gece körlüğü ve kansere iyi geldiği de biliniyor. Antioksidan özelliği bulunuyor. Bu özelliği nedeniyle damarların sertleşmesini ve tıkanmasını önlüyor. Bu sayede kalp hastalığına yakalanma riski düşüyor.

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