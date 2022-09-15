İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası

Sanchez, İspanyol hükümetinin son birkaç yılda, geçen yüzyıldaki en kötü pandemi ve Ukrayna'daki savaş gibi bir dizi kritik durumla mücadele etmek zorunda kaldığını, eksik olan tek şeyin bir zombi istilası olduğunu söyledi.

TRT Haber’in Russian Today’den aktardığı habere göre; Sanchez, 2018'de göreve başlamasından bu yana hükümetinin COVID-19 salgını, La Palma yanardağı patlaması, Fırtına Filomena, maymun çiçeği, Ukrayna'daki çatışma ve müteakip olaylar gibi bir dizi sorunla uğraşmak zorunda kaldığını açıkladı.

Hükümeti için düşük anket sayıları sorulduğunda İspanyol lider, halkın hayal kırıklığını ve öfkesini anladığını ve “anketleri tersine çevirmek” için çalıştığını söyledi.

Geçen yıl boyunca fiyat artışlarından muzdarip olan tüm AB ülkeleri arasında İspanya, koronavirüs pandemisinin ve Ukrayna ihtilafının ekonomik sonuçlarından özellikle sert bir şekilde etkilendi.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne göre, ülkedeki tüketici enflasyonu Temmuz ayında yüzde 10,7'ye yükselirken, son 12 ayda elektrik fiyatları yüzde 49, yakıt ve gaz fiyatları yüzde 23,9 ve yiyecek fiyatları yüzde 13,5 arttı.