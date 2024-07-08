İspanya Başbakanı Sanchez sol ittifakın birinci çıkmasını kutladı

X hesabında paylaşım yapan Sanchez, "Bu hafta, Avrupa'nın en büyük iki ülkesi, İspanya'nın bir yıl önce seçtiği yolun aynısını seçti. Aşırı sağın reddedilmesi, ciddi ve cesur politikalarla insanların sorunlarına çözüm getiren sosyal sola kararlı bir bağlılık." ifadelerini kullandı.

"NE ANLAŞMA NE HÜKÜMET VAR"

Sol görüşte olan partilerin seçimden galip ayrılıdığı İngiltere'nin ardından Fransa'nın da "ilerlemeye ve sosyal adımlar atmaya 'evet', hak ve özgürlüklerdeki gerilemeye ise 'hayır' dediğini" vurgulayan Sanchez, "Aşırı sağla ne bir anlaşma ne de bir hükümet var." dedi.

"TARİHİ BİR ZAFER"

Diğer yandan İspanya'da azınlıkta olan sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz da, "Fransa, Avrupa ve demokrasi için iyi haber: Yeni Halk Cephesi tarihi bir zafere ulaştı. Nefret ve korku karşısında Fransız halkı daha feminist, sosyal ve yeşil bir ülkeye oy verdi. Umudun olduğu yerde aşırı sağ zafer elde edemez." şeklinde konuştu.