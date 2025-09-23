İspanya Başbakanı Sanchez'in erkek kardeşi yargılanacak: Nüfuzla iş mi kapattı?

Düzenleme: Kaynak: AA
İspanya Başbakanı Sanchez'in erkek kardeşi yargılanacak: Nüfuzla iş mi kapattı?

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kardeşi David Sanchez, kardeşinin nüfuzunu kötüye kullanmak ve idari usulsüzlük iddialarından dolayı yargılanacak.

Badajoz'daki İl Mahkemesi, David Sanchez'e yönelik iddianameye "varsayıma dayanıyor" diye yapılan itirazı reddederek, yargılanmasına hükmetti.

spanya-basbakani-sanchezin-erkek-kardesi-yargilanacak-nufuzla-is-mi-kapatti-yenicag-3.jpg

Mahkeme, David Sanchez'in 2017'de Badajoz İl Meclisi tarafından Müzik Konservatuvarları Koordinatörü olarak atandığı sırada idari usulsüzlük yaptığı ve başbakan kardeşinin nüfuzunu kullandığı suçlamalarıyla yüzleşeceğine ikna oldu.

spanya-basbakani-sanchezin-erkek-kardesi-yargilanacak-nufuzla-is-mi-kapatti-yenicag-1.webp

Kararda, "İddia edilen eylemin suç niteliğine ilişkin yeterli delil bulunmaktadır ve bu nedenle yargılamanın devam etmesi gerekmektedir." ifadesi yer aldı.

spanya-basbakani-sanchezin-erkek-kardesi-yargilanacak-nufuzla-is-mi-kapatti-yenicag-4.jpg

Aynı davada David Sanchez'le birlikte, PSOE'nin Extremadura lideri Miguel Angel Gallardo dahil 10 sanık daha bulunuyor.

spanya-basbakani-sanchezin-erkek-kardesi-yargilanacak-nufuzla-is-mi-kapatti-yenicag-5.jpg

Öte yandan, Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında da soruşturma devam ediyor.

spanya-basbakani-sanchezin-erkek-kardesi-yargilanacak-nufuzla-is-mi-kapatti-yenicag-2.jpg

Aşırı sağcı iki dernek ve Vox Partisi'nin suç duyurusuyla, kocasının nüfuzunu kullanarak üniversitedeki işe alımda bir iş insanına aracılık ettiği öne sürülen Begona Gomez için 5 Nisan 2024'te başlatılan soruşturma sürüyor.

spanya-basbakani-sanchezin-erkek-kardesi-yargilanacak-nufuzla-is-mi-kapatti-yenicag-6.jpg

spanya-basbakani-sanchezin-erkek-kardesi-yargilanacak-nufuzla-is-mi-kapatti-yenicag-8.jpg

Son Haberler
Böylesi görülmedi! Süper Lig maçı herkese bedava
Böylesi görülmedi! Süper Lig maçı herkese bedava
Cezaevi ring aracı şarampole devrildi: 5'i mahkum 12 yaralı!
Ring aracı şarampole devrildi: Yaralılar var!
Erdal Beşikçioğlu'ndan 'ABB soruşturması'na tepki
Erdal Beşikçioğlu'ndan 'ABB soruşturması'na tepki
Özgür Özel “Mansur Yavaş’ın arkasındayız” diyerek açıkladı: İşte bu kurgu, bu kadar aciz, bu kadar kirlidir
Özgür Özel “Mansur Yavaş’ın arkasındayız” diyerek açıkladı: İşte bu kurgu, bu kadar aciz, bu kadar kirlidir
Ekonomist Onur Çanakçı'dan dolar duası: Ortaklıkta dedikodu çok inşallah 150 TL olmaz
Ekonomist Onur Çanakçı'dan dolar duası: Ortaklıkta dedikodu çok inşallah 150 TL olmaz