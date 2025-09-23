İspanya Başbakanı Sanchez'in erkek kardeşi yargılanacak: Nüfuzla iş mi kapattı?

Badajoz'daki İl Mahkemesi, David Sanchez'e yönelik iddianameye "varsayıma dayanıyor" diye yapılan itirazı reddederek, yargılanmasına hükmetti.

Mahkeme, David Sanchez'in 2017'de Badajoz İl Meclisi tarafından Müzik Konservatuvarları Koordinatörü olarak atandığı sırada idari usulsüzlük yaptığı ve başbakan kardeşinin nüfuzunu kullandığı suçlamalarıyla yüzleşeceğine ikna oldu.

Kararda, "İddia edilen eylemin suç niteliğine ilişkin yeterli delil bulunmaktadır ve bu nedenle yargılamanın devam etmesi gerekmektedir." ifadesi yer aldı.

Aynı davada David Sanchez'le birlikte, PSOE'nin Extremadura lideri Miguel Angel Gallardo dahil 10 sanık daha bulunuyor.

Öte yandan, Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında da soruşturma devam ediyor.

Aşırı sağcı iki dernek ve Vox Partisi'nin suç duyurusuyla, kocasının nüfuzunu kullanarak üniversitedeki işe alımda bir iş insanına aracılık ettiği öne sürülen Begona Gomez için 5 Nisan 2024'te başlatılan soruşturma sürüyor.