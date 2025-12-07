İsrail'in Gazze'deki soykırımına en yüksek tepkiyi veren Avrupa ülkesi İspanya, şimdi de adından Eurovision'dan çekilirken yayımladığı video ile söz ettiriyor.

İspanya devlet televizyonu RTVE, Eurovision’un 2026’da İsrail’in yarışmasına izin vermesi sonrası, ikiye bölünmüş ekranda Gazze'deki soykırımı ve İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasındaki 2025 performansını yayımladı.

Yayında, 2025’teki İsrail performansı ile aynı anda Gazze’deki bombardıman görüntüleri, açlık çeken çocuklar ve devam eden saldırılara ilişkin arşiv kayıtları birlikte gösterildi.