İspanya Dünya Kupası'nda Kosta Rika'yı 3-0 yendi

İspanya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Gurubu'ndaki ilk maçında Kosta Rika'yı 3-0 mağlup etti.

KAYNAK: DHA
İspanya Dünya Kupası'nda Kosta Rika'yı 3-0 yendi

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda grup müsabakaları devam ediyor. C Grubu'nun ilk maçında İspanya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.

Wellington Regional Stadyumu'nda oynanan karşılamayı İspanya 3-0 kazandı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada kendi kalesine Valeria del Campo, 23'üncü dakikada Aitana Bonmatí ve 27'nci dakikada Esther Gonzalez kaydetti. Ayrıca İspanya, 34'üncü dakikada Jenifer Hermoso ile penaltı atışından faydalanamadı.

İspanya C Grubu'ndaki ikinci maçında 26 Temmuz Çarşamba günü TSİ 10.30'da Zambiya ile karşı karşıya gelecek. Kosta Rika ise aynı gün TSİ 08.00'de Japonya ile karşılaşacak.


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