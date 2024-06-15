İspanya eski günlerine geri döndü

Almanya-İskoçya mücadelesi ile başlayan EURO 2024 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

B Grubu ilk maçında İspanya Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

On binlerce taraftarın önünde oynanan mücadelede İspanyollar rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

İspanya'nın gollerini 29'da Morata, 32'de Ruiz Pena ve 45+2'de Carvajal kaydetti.

Bu sonuçla İspanya liderliğe Hırvatistan sonunculuğa giderken grubun diğer maçında İtalya bugün 22.00'de Arnavutluk ile karşılaşacak