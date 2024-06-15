İspanya eski günlerine geri döndü

Kaynak: Haber Merkezi
İspanya eski günlerine geri döndü

EURO 2024 B Grubu ilk maçında İspanya Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Almanya-İskoçya mücadelesi ile başlayan EURO 2024 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

B Grubu ilk maçında İspanya Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

On binlerce taraftarın önünde oynanan mücadelede İspanyollar rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

İspanya'nın gollerini 29'da Morata, 32'de Ruiz Pena ve 45+2'de Carvajal kaydetti.

Bu sonuçla İspanya liderliğe Hırvatistan sonunculuğa giderken grubun diğer maçında İtalya bugün 22.00'de Arnavutluk ile karşılaşacak

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