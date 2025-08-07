İspanya F-35 alma planını rafa kaldırdı

El Pais'in İspanyol resmi kaynaklara dayandırdığı haberde, ülkenin ABD'den F-35 savaş uçakları alım planlarını askıya aldığı belirtildi.

İspanyol yönetimi, F-35'lerin imalatçısı ABD'li Lockheed Martin ile yürütülen müzakereleri süresiz olarak durdurdu.

Diğer yandan İspanya, Eurofighter gibi Avrupa menşeli alternatifleri değerlendirmeye başladı ve bu seçenekleri inceliyor.

İspanyol hükümeti nisan ayında 12,126 milyar dolarlık askeri yatırım programını onaylamış ve milli gelirinin yüzde 2'sini savunma alanına aktarma sözü vermişti.

Ancak Madrid yönetiminin bu kaynakların yüzde 85'ini Avrupa'da üretilen askeri sistemlere yönlendirme kararı, ABD'de imal edilen F-35'lerin alımını ulusal savunma stratejileriyle uyumsuz hale getirdi.