İspanya F-35 alma planını rafa kaldırdı

Kaynak: AA
İspanya F-35 alma planını rafa kaldırdı

İspanyol yayın organı El Pais, ülkenin ABD'den F-35 satın alma projesini ertelediğini, bunun yerine Avrupa kökenli seçenekler aradığını iddia etti.

El Pais'in İspanyol resmi kaynaklara dayandırdığı haberde, ülkenin ABD'den F-35 savaş uçakları alım planlarını askıya aldığı belirtildi.

İspanyol yönetimi, F-35'lerin imalatçısı ABD'li Lockheed Martin ile yürütülen müzakereleri süresiz olarak durdurdu.

Diğer yandan İspanya, Eurofighter gibi Avrupa menşeli alternatifleri değerlendirmeye başladı ve bu seçenekleri inceliyor.

İspanyol hükümeti nisan ayında 12,126 milyar dolarlık askeri yatırım programını onaylamış ve milli gelirinin yüzde 2'sini savunma alanına aktarma sözü vermişti.

Ancak Madrid yönetiminin bu kaynakların yüzde 85'ini Avrupa'da üretilen askeri sistemlere yönlendirme kararı, ABD'de imal edilen F-35'lerin alımını ulusal savunma stratejileriyle uyumsuz hale getirdi.

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