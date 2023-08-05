İspanya farklı turladı

Editör: Hamza Özalkuş
2023 FIFA Dünya Kadınlar Kupası son 16 turunda İspanya ile İsviçre karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 5-1'lik rahat skorla kazanan İspanya, adını çeyrek finale yazdırdı.
İspanya'nın gollerini 5 ve 36. dakikalarda Aitana Bonmati, 17'de Alba Redondo, 45'te Laia Codina ve 70. dakikada Jenni Hermoso attı.
İsviçre'nin tek golü ise 11. dakikada Laio Codina'dan (Kendi kalesine) geldi.
Böylece rakibini 5-1 deviren İspanya, Kadınlar Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.