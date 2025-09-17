İspanya FIFA'ya resti çekti: 'İsrail varsa biz yokuz!'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İspanya FIFA'ya resti çekti: 'İsrail varsa biz yokuz!'

İsrail'in Gazze Şeridi'ne işgal etmesine tepkiler sürerken İspanya'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

İsrail'e yaptırımlar uygulanması gerektiğine dikkat çeken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dünya Kupası ile ilgili önemli bir çıkış yaptı.

Başbakan Pedro Sanchez, İsrail'in Dünya Kupası 2026'ya katılması halinde İspanya olarak bu turnuvaya takım göndermeyeceklerini açıkladı.

"İSRAİL TAKIMLARININ SPOR ETKİNLİKLERİNE KATILMAMASI GEREKİYOR"

Öte yandan İspanya Meclis Üyesi Patxi Lopez de başbakana destek çıkarak şunları söyledi:

"Şu anda İsrail, Gazze Şeridi'ni işgal ediyor ve buna bir tepki verilmesi gerekiyor. İspanyol toplumunun büyük çoğunluğu bu durumu kabul etmiyor. İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmaması ve Eurovision'da yer almaması gerekiyor. Tıpkı Rusya'nın çıkarıldığı gibi. Neden Rusya ile olur da İsrail ile olmaz? Fark nedir?"

Son Haberler
Efsane komutan hakkında flaş karar!
Efsane komutan hakkında flaş karar!
Çivril’de tarihi keşif! Miryokefalon Kalesi bulundu: 849 yıllık sır çözülüyor
Kayıp kale bulundu: 849 yıllık sır çözülüyor!
Mahmut Uslu'dan flaş Ali Koç ve Sadettin Saran yorumu: Biri veren, biri alan!
Mahmut Uslu'dan flaş Ali Koç ve Sadettin Saran yorumu: Biri veren, biri alan!
Finale yükseldi! Nesrin Baş adım adım altın madalyaya ilerliyor
Finale yükseldi! Nesrin Baş adım adım altın madalyaya ilerliyor
Bakan Tekin'den öğretmen adaylarına tepki çeken sözler
Bakan Tekin'den öğretmen adaylarına tepki çeken sözler