İspanya FIFA'ya resti çekti: 'İsrail varsa biz yokuz!'

İsrail'e yaptırımlar uygulanması gerektiğine dikkat çeken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dünya Kupası ile ilgili önemli bir çıkış yaptı.

Başbakan Pedro Sanchez, İsrail'in Dünya Kupası 2026'ya katılması halinde İspanya olarak bu turnuvaya takım göndermeyeceklerini açıkladı.

"İSRAİL TAKIMLARININ SPOR ETKİNLİKLERİNE KATILMAMASI GEREKİYOR"

Öte yandan İspanya Meclis Üyesi Patxi Lopez de başbakana destek çıkarak şunları söyledi:

"Şu anda İsrail, Gazze Şeridi'ni işgal ediyor ve buna bir tepki verilmesi gerekiyor. İspanyol toplumunun büyük çoğunluğu bu durumu kabul etmiyor. İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmaması ve Eurovision'da yer almaması gerekiyor. Tıpkı Rusya'nın çıkarıldığı gibi. Neden Rusya ile olur da İsrail ile olmaz? Fark nedir?"