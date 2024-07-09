İspanya Fransa saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2024'te ilk yarı final
EURO 2024'te ilk yarı final maçı bu gece oynayacak.
Şampiyonanın iki favorisi İspanya ile Fransa Münih'teki Futbol Arena'da karşı karşıya gelecek.
Saat 22.00'de başlayacak maçı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Slovakya'dan Ivan Kruzliak olacak.
Zorlu maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Bu maçın galibi Hollanda-İngiltere eşleşmesini geçecek ekiple şampiyonluk maçına çıkacak.