İspanya Fransa'yı yıktı geçti. Rekorları kıra kıra finale yükseldi

2024 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İspanya ve Fransa kozlarını paylaştı.

Allianz Arena’da oynanan mücadelede İspanyollar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İspanya’ya galibiyeti getiren golleri 21. Dakikada Lamine Yamal ve 25. Dakikada Dani Olmo kaydetti. Fransa’nın tek golü ise 8. Dakikada Kolo Muani’den geldi.

Hırvatistan maçı ile turnuvada forma giyen en genç oyuncu olan Yamal (16 yaş 338 gün) bu maçta attığı gol ile Avrupa Şampiyonaları'nda gol atan en genç golcü ünvanını da elde etti.

Bu sonuç ile birlikte İspanya’ya turnuvanın ilk finalisti olurken Fransa hayallerine veda etti.

İspanya’nın finaldeki rakibi yarın oynanacak olan Hollanda – İngiltere maçı ile belli olacak.

Final maçı 14 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00’de oynanacak.