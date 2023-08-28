İspanya Futbol Federasyonu Başkanı'na soruşturma açıldı. Başkan'ın annesi açlık grevine başladı

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso’yu zorla öpmüş ve Hermoso, bu yapılan şeyden rızasının olmadığını açıklamıştı.

Tepkiler arttıkça başlangıçta kendisini eleştirenleri "aptallar" olarak nitelendiren Rubiales, geçtiğimiz pazartesi günü geç saatlerde özür videosu yayınlamıştı.

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları ise Jenni Hermoso’ya desteklerini sunarak maçlara çıkmama kararı almıştı.

FIFA ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Rubiales’in futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 90 gün uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Öte yandan savcılık, Rubiales hakkında ’cinsel saldırı’ iddiasıyla soruşturma başlattığını açıkladı.

Bu arada Rubiales'in annesi Angeles Bejar, yaşadığı Granada kentinin Motril ilçesinde kendisini kiliseye kapatarak, "adaletin yerini bulup oğlunun suçsuzluğu belli olana kadar" açlık grevi yapacağını açıkladı.

Bejar, oğluna karşı "insanlık dışı bir cadı avı başlatıldığını" ileri sürdü.

Kilise önünde toplanan Rubiales'in yakınları ile ve bazı vatandaşlar da destek için gösteri yaptı.

Göstericiler, Hermoso'nun şimdiye kadar üç kez ifade değiştirdiğini belirtip, milli futbolcuya kutlama sırasındaki olayla ilgili "doğruyu söyleme" çağrısı yaptı.