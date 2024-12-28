İspanya Futbol Federasyonu Başkanı’ndan ortalığı karıştıran sözler

Kaynak: Haber Merkezi
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı’ndan ortalığı karıştıran sözler

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan'ın sözleri ortalığı karıştırdı. Yeni başkanın sözlerine Barcelona ve Atletico Madrid taraftarları sert tepki gösterdi.

İspanya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Rafael Louzan'ın Real Madrid Başkanı Florentino Perez hakkındaki sözleri ülkede büyük tepki çekti.

Louzan'ın Florentino Perez'in İspanyol futbolu için çok önemli bir kişilik olduğundan bahsettiği açıklamada, "Kendimi Florentino Perez'e hizmet etmeye adadım." ifadelerini kullanması, özellikle Barcelona ve Atletico Madrid taraftarlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.

Öte yandan daha önce birçok kez Real Madrid taraftarı olduğunu açıklayan LaLiga Başkanı Javier Tebas'ın da Louzan'ın yardımcılığına getirilmesi, tepkilerin çığ gibi büyümesine sebep oldu.

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