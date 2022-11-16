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İspanya: Gerçek sorumlu Rusya

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Polonya'ya düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan füzenin "Ukrayna tarafından kaza ile atılmasına rağmen gerçek sorumlunun Rusya olduğunu" söyledi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 16:55
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İspanya: Gerçek sorumlu Rusya

İspanya: Gerçek sorumlu Rusya
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Robles, "Ukrayna meşru savunma hakkını kullanıyor. Ukrayna'nın da söylediği gibi, Rusya sivil halka karşı füze atıyor ve Ukrayna'nın yaptığı kendini savunmak. Polonya'daki kaza bu sırada oldu ama bu konuyu netleştirmek için söylüyorum, tek sorumlu Rusya'dır." dedi.

"NATO'da hepimizin bir hedefi var. O da gerilimin tırmandırılmaması." diyen Robles, şöyle devam etti:

"Brüksel'de Savunma Bakanları olarak yaptığımız ve Ukrayna Savunma Bakanı'nın da katıldığı analizde şunu söylemek gerekir ki hepimiz kötümseriz. Hepimiz savaşın devam edeceğinin bilincindeyiz"

Robles, Rusya'nın insan kayıplarından, kaybettiği tank ve malzeme kayıplarından çok etkilendiğini, diğer ülkelerden malzeme temin etmeye çalıştığını belirterek, 2023 ilkbaharının da zorlu geçeceğinin şimdiden görüldüğünü ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında müzakere masası kurmanın yakın gelecekte mümkün olmadığını da aktaran Robles, "Bu savaşın tek sorumlusu olan, işgali başlatan Putin'in müzakere etmekle ilgili en ufak bir niyeti yok." şeklinde konuştu.

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