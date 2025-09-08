İspanya hezimeti tarihin en ağır yenilgileri arasına girdi!

A Milli Takımımız, İspanya’ya evinde 6-0 kaybederek tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ikinci maçına çıkan A Milli Futbol Takımımız, Konya’da taraftarı önünde İspanya karşısında tarihi bir mağlubiyet yaşadı.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 6-0 kazanarak Türkiye’ye son yılların en ağır yenilgisini tattırdı.

6-0’lık skor, A Milli Takım’ın tarihindeki en farklı mağlubiyetler listesine girdi. Türkiye daha önce 1968’de Polonya’ya, 1984 ve 1987’de İngiltere’ye 8-0, 1928’de Mısır’a 7-1 yenilmişti. İspanya karşısında alınan bu sonuç, yakın dönemdeki en ağır yenilgilerden biri olarak kayıtlara geçti.

Milli takımın tarihteki en farklı mağlubiyetleri şu şekilde:

24.04.1968 / Polonya 8-0 Türkiye

14.11.1984 / Türkiye 0-8 İngiltere

14.10.1987 / İngiltere 8-0 Türkiye

28.05.1928 / Mısır 7-1 Türkiye

02.12.1962 / İtalya 6-0 Türkiye

09.10.1965 / Türkiye 0-6 Çekoslovakya

04.04.1984 / Türkiye 0-6 Macaristan

