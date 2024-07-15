İspanya İngiltere'yi yendi. Bursalı Mesut hayatını kaybetti

EURO 2024 Avrupa Kupası turnuvası dün oynanan İspanya- İngiltere final maçını İspanya’nın kazanması ile sona erdi. İspanyollar kupayı havaya kaldırırken üzücü haber Bursa’dan geldi. Bursa Osmangazi’de final maçını izlemek için iş yerinde kalan 64 yaşındaki Mesut Özmer, maçı takip ettiği esnada bir anda fenalaşarak yere düştü.

Daha sonra çevreden geçen vatandaşlar 64 yaşındaki Özmer’i yerde hareketsiz bir şekilde görünce olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Olay yerine gelen ekipler Özmer’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda ekipler kalp krizi olabileceği sonucunu çıkarttı. 64 yaşındaki adamın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.