İspanya İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın ilhakı yönündeki sözlerini reddetti

İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 2025 yılını işgal altındaki "Batı Şeria'nın ilhak yılı" olarak ilan etme planlarının açıkça kabul edilmediği ifade edildi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğuna ve mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiğine dair kararına atıfta bulunulan açıklamada, bu yerleşimlerin "uluslararası hukuka tamamen aykırı, iki devletli çözümü zorlaştıran ve barışa engel teşkil eden" nitelikte olduğu vurgulandı.

İspanya hükümeti, İsrailli Bakan Smotrich'in açıklamalarını kışkırtıcı olarak nitelendirerek, bölgesel gerilimin azaltılmasına engel olduğunu belirtti.

Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin 11 Kasım'daki grup toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme zamanının geldiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını iddia etmişti.

Smotrich ayrıca, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu savunmuştu.

27 Ekim'de Kudüs'te düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada da Smotrich, Gazze ve Batı Şeria'nın etkili bir şekilde ilhak edilmesi çağrısında bulunmuş ve Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurularak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istemişti.