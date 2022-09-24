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İspanya Kadın Milli Takımı'nda 'Özel hayat' isyanı

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nda polemik devam ediyor. Kadın milli futbolcuları ortak açıklama yaptılar

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 11:29
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İspanya, Kadın Milli Takımı futbolcularının isyanını konuşuyor

İspanya Kadın Milli Takımı'nda 'Özel hayat' isyanı
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İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nda futbolcular ile teknik heyet ve federasyon arasında tartışma ülkenin gündemine oturdu.

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF), 15 kadın milli futbolcunun ayrı ayrı kendilerine yolladığı elektronik postayı basınla paylaşıp, açıklama yapmasına tepki gösteren futbolcular bu kez ortak açıklama yaptı.

Futbolcular, RFEF'in iddialarının doğru olmadığını, teknik direktör Jorge Vilda'nın gönderilmesini istemediklerini, Milli Takımı bırakma tehdidinde bulunmadıklarını savundu.

RFEF'in "özel hayatın gizliliği" ilkesini çiğneyen açıklamalar yaptığını ileri süren futbolcular, takımın verimliliğini artırmaya yönelik talepleri olduğunu iddia etti.

Ortak açıklamada, "RFEF'e gönderdiğimiz yazımızda duygusal ve kişisel durumumuzu, performansımızı açıklayıp, Milli Takımın aldığı sonuçları etkileyen ve istenmeyen yaralanmalara yol açabilecek durumlar çözülene kadar kadroya çağırılmamayı talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

RFEF, 15 kadın milli futbolcunun kendilerine gönderdiği elektronik postayla ilgili yaptığı açıklamada, teknik direktörün devamlılığına futbolcuların karar vermeyeceğini vurgulayarak, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Vilda'ya destek vermişti.

İspanya'da mevzuat gereği Milli Takım'a çağırılan bir futbolcunun kampa katılmaması halinde 2 ila 5 yıl sahalardan men cezası alabileceğini hatırlatan RFEF, bu yola başvurmayacağını, futbolculara baskı uygulamayacağını, sadece İspanya Milli Takım formasını giymek istemeyenleri kadroya çağırmayacağını, gerekirse genç ve tecrübesiz futbolcularla yoluna devam edeceğini duyurmuştu.

İspanyol basını da kadın milli futbolcuların protestosunu "İsyan", "Kabul edilemez şantaj" başlıklarıyla vererek, böyle bir şeyin asla kabul edilemeyeceğini, Milli Takım'ın her şeyin üzerinde olacağını belirterek, bu futbolcuları kınamıştı.

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