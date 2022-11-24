Kral soyunma odasına indi

İspanya'nın Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Kosta Rika'ya karşı kazandığı tarihi galibiyetin ardından İspanya Kralı 6.Felipe soluğu soyunma odasında aldı.
Luis Enrique'nin oyuncuları bir anda kralı karşılarında görünce şok oldular.
Oyuncuların damarlarında zaferin adrenalini hâlâ akarken, Kral Felipe soyunma odasında boy gösterdi ve futbolcuları tebrik etti, imzalı formalarını aldı.
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