24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kral soyunma odasına indi

Dünya Kupası'nda İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etti. Bu sonuç sonrası Kral 6.Felipe soyunma odasına indi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 13:16
Takip Et

İspanya Kralı 6.Felipe İspanya'nın Kosta Rika zaferi sonrası soyunma odasına indi.

Kral soyunma odasına indi
+
Aa
-

İspanya'nın Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Kosta Rika'ya karşı kazandığı tarihi galibiyetin ardından İspanya Kralı 6.Felipe soluğu soyunma odasında aldı.

Luis Enrique'nin oyuncuları bir anda kralı karşılarında görünce şok oldular.

Oyuncuların damarlarında zaferin adrenalini hâlâ akarken, Kral Felipe soyunma odasında boy gösterdi ve futbolcuları tebrik etti, imzalı formalarını aldı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
1
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
2
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
3
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
4
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
5
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
6
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
7
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Unutkanlığa son!
﻿Unutkanlığa son!
﻿Unutkanlığa son!
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.