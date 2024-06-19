İspanya Kralı tahta çıkışının 10. yılını kutladı

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan eski Kral Juan Carlos'un ardından 19 Haziran 2014'te tahta çıkan 56 yaşındaki Kral VI. Felipe, görevindeki 10. yılını tamamladı.

Kral VI. Felipe'nin 10 yıllık yönetim süresi boyunca, özellikle babası Emerit Kral Juan Carlos hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve İspanya'da yaşanan Katalonya sorunu, ekonomik ve finansal krizler, COVID-19 salgını ve iki büyük siyasi partiye dayalı ülkedeki siyasi sistemin değişimi ön plana çıktı.

İspanya tarihinde babasının tahttan feragat etmesiyle yerine geçen ilk kral olan VI. Felipe, 10. yıl kutlamaları için "hizmet, bağlılık ve görev" sloganını seçti. Kraliyet Sarayı kaynakları, İspanyol basınına verdiği bilgilerde, Kral VI. Felipe'nin göreve başladığı gün yaptığı konuşmada "yeni bir dönem için yenilenmiş bir monarşi" sözünü, "şeffaflık ve örnek olma yolunda devam etmekte kararlı olduğunu" vurguladı.

"Devletin birliği ve bekasının simgesi olmak, güçler ayrılığı ilkesine saygı duymak ve siyasi tarafsızlığın korunması" ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kaldığı belirtilen Kral VI. Felipe'nin, "İspanyol vatandaşların adil ve meşru taleplerinin sadece referansı değil, aynı zamanda hizmetkarı olmayı kendine görev edindiği" ifade edildi.

Öte yandan, İspanya'da monarşi karşıtları da "cumhuriyet" talebiyle geçen hafta Madrid'de bir gösteri düzenledi. Aşırı sol görüşlü siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen gösteride, "10 yılın yeterli olduğunu yüksek sesle haykırmak istiyoruz. Ta ki VI. Felipe tarih kitaplarında sonuncu Felipe olarak anılana kadar." denildi.

İspanya'da Kral VI. Felipe'den sonra tahta büyük kızı Prenses Leonor geçecek. Prenses Leonor tahta çıktığında, İspanya'nın devlet başkanı olan ilk kraliçesi olacak.

Bu arada, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce İspanya'yı terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşen Emerit Kral Juan Carlos, oğlunun görevdeki 10. yılını kutlamak için Madrid'deki törene katılmadı.

Hakkındaki soruşturmaların mahkeme kararıyla kapatılmasının ardından yasal bir süreci kalmayan Juan Carlos, sağlık veya turistik sebeplerle zaman zaman İspanya'ya kısa süreli ziyaretler yapıyor ancak Kraliyet Ailesi'nin imajını korumak için oğlu Kral VI. Felipe ile yan yana gelmiyor.