İspanya Kraliçesi'nin sırrı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İspanya Kraliçesi'nin sırrı ortaya çıktı

İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz, 52 yaşında sağlıklı bir yaşam sürdürmekte. Organik beslenme, düzenli egzersiz ve özel tariflerle ailesinin sağlığını ön planda tutuyor.

İspanya Kraliçesi Letizia, 52 yaşında olmasına rağmen sağlıklı bir yaşam sürmeye olan bağlılığı ile dikkat çekiyor. Kraliçe, yalnızca kendi ailesinin değil, aynı zamanda Saray çalışanlarının beslenmesine de özen gösteriyor. Kendi hazırladığı menülerde taze, doğal ve organik ürünleri tercih ediyor.

SAĞLIKLI YAŞAM TARZI VE BESLENME

Kraliçe Letizia, beslenme konusunda derin bir ilgiye sahip. Gıda maddelerinin faydaları ve zararları hakkında yaptığı araştırmalarla, sağlığına zarar verebilecek her şeyi diyetinden çıkarıyor. Bu yaklaşımını, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ndeki özel elçilik görevine de yansıtıyor. Etkinliklerde beslenme uzmanlarıyla fikir alışverişinde bulunarak sağlıklı tarifler öğreniyor.

EGZERSİZ VE AİLE AKTİVİTELERİ

Beslenme düzeninin yanı sıra, Kraliçe Letizia düzenli egzersiz yapmayı da teşvik ediyor. Eşi Kral Felipe VI ve kızları Prenses Leonor ile Sofia ile birlikte sarayın spor salonunu kullanıyor, ayrıca ailece doğa yürüyüşleri ve bisiklet gezileri düzenliyor. Letizia'nın sağlıklı yaşam tarzı, onun genç kalmasına ve dinç görünmesine katkı sağlıyor.

king-felipe-of-spain-princess-sofia-of-spain-queen-letiza-of-spain-princess-leonor-of-spain-los-jardines-de-la-alfabi-gardens-080123-1-408cb89dfe8347b99a89413e4ee42203.jpg

queen-letizia-style-new-gallery-fi.webp

Son Haberler
Boşanma davası çıkışında dehşet saçtı! Boşanmak isteyen eşini bıçakladı
Boşanma davası çıkışında dehşet saçtı! Boşanmak isteyen eşini bıçakladı
Kuzey Kore, Güney’le bağlantıyı kesiyor
Kuzey Kore, Güney’le bağlantıyı kesiyor
Rus turistler kayalık alanda mahsur kaldı
Rus turistler kayalık alanda mahsur kaldı
Galatasaray’da futbolculara ödenecek para belli oldu
Galatasaray’da futbolculara ödenecek para belli oldu
Eyüpsultan'da motosikletlinin ölümüne neden olan sürücü bir ay sonra yakalandı
Eyüpsultan'da motosikletlinin ölümüne neden olan sürücü bir ay sonra yakalandı