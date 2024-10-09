İspanya Kraliçesi'nin sırrı ortaya çıktı

İspanya Kraliçesi Letizia, 52 yaşında olmasına rağmen sağlıklı bir yaşam sürmeye olan bağlılığı ile dikkat çekiyor. Kraliçe, yalnızca kendi ailesinin değil, aynı zamanda Saray çalışanlarının beslenmesine de özen gösteriyor. Kendi hazırladığı menülerde taze, doğal ve organik ürünleri tercih ediyor.

SAĞLIKLI YAŞAM TARZI VE BESLENME

Kraliçe Letizia, beslenme konusunda derin bir ilgiye sahip. Gıda maddelerinin faydaları ve zararları hakkında yaptığı araştırmalarla, sağlığına zarar verebilecek her şeyi diyetinden çıkarıyor. Bu yaklaşımını, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ndeki özel elçilik görevine de yansıtıyor. Etkinliklerde beslenme uzmanlarıyla fikir alışverişinde bulunarak sağlıklı tarifler öğreniyor.

EGZERSİZ VE AİLE AKTİVİTELERİ

Beslenme düzeninin yanı sıra, Kraliçe Letizia düzenli egzersiz yapmayı da teşvik ediyor. Eşi Kral Felipe VI ve kızları Prenses Leonor ile Sofia ile birlikte sarayın spor salonunu kullanıyor, ayrıca ailece doğa yürüyüşleri ve bisiklet gezileri düzenliyor. Letizia'nın sağlıklı yaşam tarzı, onun genç kalmasına ve dinç görünmesine katkı sağlıyor.