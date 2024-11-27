İspanya Kraliyet Ailesi'nde portre krizi

İspanya Kraliyet Ailesi’nin, Kraliçe Letizia ve Kral Felipe için ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz tarafından çekilen yeni portreleri büyük tepki topladı. İspanyol halkı, portrelerin yayımlanma zamanlamasını son derece uygunsuz buldu. Ünlü fotoğrafçı, çiftin portrelerini Kraliyet Sarayı'ndaki görkemli Salón Gasparini'de çekti. Ancak, fotoğrafların ardından iki ayrı portre haline getirilmesi, bazılarına göre çiftin arasındaki evlilik sorunlarına dair mesajlar içeriyor.

Kral Felipe ve Kraliçe Letizia, 10. tahta çıkış yıldönümleri için çekilen bu portrelerde dikkat çeken bir şekilde birbirlerinden ayrı görüntüleniyor. Letizia, siyah, omuzdan düşük Balenciaga elbisesi ve kırmızı ipek şalıyla zarif bir şekilde poz verirken, Felipe ise askeri üniformasıyla "Capitán General" olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, bu görkemli fotoğrafların yayımlanması, özellikle son dönemde yaşanan toplumsal olaylarla çelişkili bir görüntü oluşturdu.

PORTRELER NE ZAMAN YAYIMLANDI?

Felipe ve Letizia'nin portreleri, bu hafta Madrid'deki İspanya Bankası'nda sergilenen "La tiranía de Cronos" (Kronos'un Tyrannisi) adlı sergide tanıtıldı. Ancak İspanya'da bu zamanlamaya yönelik büyük eleştiriler geldi. Geçtiğimiz ay, İspanya Kraliyet Ailesi, Valencia’daki sel felaketinin ardından bölgeye gidip durumu yerinde incelemişti. Ancak, çiftin burada halk tarafından tepkiyle karşılanmasının ardından bu yeni portrelerin yayımlanması, halk arasında hoş karşılanmadı. "Yeterli yardım sağlanmadı" diyerek hükümete tepki gösteren Valencia halkı, Kraliyet ailesine karşı da sert protestolarda bulunmuştu.

EVLİLİK KRİZİNİN BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Bunlarla birlikte, İspanyol basınında uzun süredir Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'nin evliliklerinin artık yalnızca kağıt üzerinde devam ettiği ve çiftin arasında ciddi sorunlar olduğu iddia ediliyor. Hatta, bazı dedikodulara göre, Letizia'nın sadakatsizlik yaşadığına dair söylentiler bulunuyor. Bu, fotoğrafçı Annie Leibovitz’in bir arada çektiği görüntüleri iki ayrı portreye dönüştürmesinin ardından daha da çok tartışılmaya başlandı. Leibovitz’in, fotoğrafların çekiminde tamamen sanatsal özgürlüğe sahip olduğu belirtilse de, bu karar, çiftin evliliği hakkındaki spekülasyonları daha da artırdı.

İspanyol halkı, yaşanan toplumsal zorlukların gölgesinde yayımlanan bu görkemli portrelerin, halkla olan bağlarını zedeleyeceğini düşünüyor. Bu durum, monarşiye yönelik eleştirileri de beraberinde getiriyor.