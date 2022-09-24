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İspanyol devi Fabri'yi istiyor. Beşiktaş'ın eski kalecisi listeye alındı

İspanyol takımı Valencia, Beşiktaş'ın eski file bekçisi Fabri'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 12:08
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İspanya La Liga takımı Valencia Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yi istiyor

İspanyol devi Fabri'yi istiyor. Beşiktaş'ın eski kalecisi listeye alındı
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La Liga'da 6 haftada topladığı 9 puanla 9. sırada yer alan Valencia'da kaleci transferi için arayışlar sürüyor.

NTV Spor'da geçen; İspanya'da yayın yapan Superdeporte'de yer alan haberde, Jaume Domenech'in dizinden yaşadığı sakatlık sonrasında kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen Valencia'nın listesinde Fabri ile birlikte Javi Jimenez'in yer aldığı kaydedildi.

Haberde, milli arada deneme antrenmanlarına çıkan Iago Herrerin'le ilgili henüz karar vermeyen Valencia yönetiminin serbest oyuncu statüsünde yer alan Fabri ve Javi Jimenez'den biriyle sözleşme imzalamak istediği aktarıldı.

2016/17 ve 2017/18 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Fabri, siyah-beyazlı takımla Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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