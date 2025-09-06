İspanya maçı öncesi samimi görüntüler: Genç yıldızlar buluştu!

Kaynak: Haber Merkezi
İspanya maçı öncesi samimi görüntüler: Genç yıldızlar buluştu!

Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde yarın A Milli Takımımızın İspanya ile oynayacağı zorlu karşılaşma öncesi genç yıldızların görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

İspanya Milli Takımı resmi hesabı, yarın oynanacak karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İSPANYA MAÇI ÖNCESİ RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda İspanya'nın genç yeteneği Dean Huijsen’in, A Milli Takımımızın yıldız oyuncuları Arda Güler ve Kenan Yıldız ile sohbet ederkenki samimi görüntüleri, “Yarın rakip, her zaman arkadaş" notuyla paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

TAKIM ARKADAŞLARI

Bu yaz Bournemouth'tan 62.5 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Huijsen, Arda Güler'in yeni takım arkadaşı olmuştu.

Juventus altyapısından yetişen 20 yaşındaki İspanyol stoper daha önce Kenan Yıldız'la da aynı takımda yer almıştı.

