İspanya maçı öncesi samimi görüntüler: Genç yıldızlar buluştu!

İspanya Milli Takımı resmi hesabı, yarın oynanacak karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
İSPANYA MAÇI ÖNCESİ RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda İspanya'nın genç yeteneği Dean Huijsen’in, A Milli Takımımızın yıldız oyuncuları Arda Güler ve Kenan Yıldız ile sohbet ederkenki samimi görüntüleri, “Yarın rakip, her zaman arkadaş" notuyla paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.
???? Rivales mañana y amigos siempre.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 6, 2025
Dean Huijsen, Arda Güler y Kenan Yildiz se saludan cariñosamente en el escenario del partido.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/hhWzjEs8jj
TAKIM ARKADAŞLARI
Bu yaz Bournemouth'tan 62.5 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Huijsen, Arda Güler'in yeni takım arkadaşı olmuştu.
Juventus altyapısından yetişen 20 yaşındaki İspanyol stoper daha önce Kenan Yıldız'la da aynı takımda yer almıştı.