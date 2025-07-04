İspanya ordusundan Akdeniz hamlesi: BAM Furor gemisi konuşlandırıldı

İspanya Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz’deki egemenliğini korumak adına yeni bir adım attı. İspanya Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Deniz Operasyon Komutanlığı, Buque de Accion Maritima (BAM) sınıfı Furor gemisini Velez de la Gomera Kayalığı yakınlarına sevk etti. Görev, gözetleme, caydırıcılık ve deniz güvenliğini sağlama amacı taşıyor. Donanmaya ait yardımcı bir gemi ile Chinook tipi helikopter de operasyonel destek sağlıyor.

Penon de Velez, 16. yüzyıldan bu yana İspanyol kontrolünde. Ceuta ve Melilla gibi daha büyük yerleşimlerin yanı sıra, Chafarinas Adaları ve Perejil Adası gibi küçük ama sembolik öneme sahip noktalar da askeri olarak korunuyor. Devam eden bu faaliyetler, yasa dışı göç, kaçakçılık ve çevre güvenliği risklerine karşı bir dizi önleyici tedbir içeriyor.