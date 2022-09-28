﻿UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. İşte final programı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup son maçında Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi.

Grubun liderini belirleyecek dev maçta ilk 45 dakika golsüz sona erdi.

Braga'daki mücadelede eşitliği bozan taraf İspanya oldu. Maçın 88. dakikasında Alvaro Morata'nın golü İspanya'yı galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından Luis Enrique yönetimindeki İspanya, 6 maçta 11 puan toplayarak Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları ise 10 puanla grubu ikinci sırada noktaladı.



Grubun diğer maçında İsviçre, Çekya'yı 29' Remo Freuler ve 30' Breel Embolo'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

B Ligi'ne düşen Çekya'nın tek sayısını 45' Patrik Schick kaydederken, 61'de Tomas Soucek ile penaltıdan yararlanamadı.

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Uluslar Ligi'nde grup maçlarının sona ermesiyle yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Gruplarını zirvede noktalayan İtalya, Hollanda, Hırvatistan ve İspanya son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 14-15 Haziran'da final ise 18 Haziran'da oynanacak.

Organizasyonda 2018-19 sezonunda Portekiz, 2020-21 sezonunda ise Fransa şampiyon olmuştu.