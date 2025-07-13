İspanya sele esir oldu: Uçak seferleri iptal, iki kişi kayıp

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde cumartesi akşamı etkili olan sağanak yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. 17 bin nüfuslu Cubelles kasabasında iki kişi Foix Nehri'nin taşması sonucu kayboldu. İtfaiye yetkilileri, "Cubelles’te iki kişiyi arıyoruz" açıklamasında bulundu.

Meteoroloji uyarıları sonrası bölgedeki birçok yerleşim yeri için kırmızı alarm verildi. Vatandaşlara cep telefonlarından uyarı mesajları gönderildi. Özellikle Barselona'daki bir hastanede meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle yeni hasta kabulü durduruldu.

Barselona Havalimanı'ndan ABD’ye gitmekte olan bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra dolu nedeniyle burun kısmında oluşan hasar nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Hava trafik kontrolörleri durumu doğruladı.

Renfe tren şirketi, yağışlar nedeniyle tüm hızlı tren, bölgesel ve banliyö hatlarında saatlerce sefer yapamadı. Acil servisler, 70’ten fazla kişiye müdahale etti ancak ağır yaralanan olmadı. Alerji durumu iki saat içinde kaldırıldı.